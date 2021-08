Ballando con Le Stelle: Milly Carlucci tenta Marcell Jacobs? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Milly Carlucci sta lavorando per formare il cast della prossima edizione di Ballando con Le Stelle. Oltre ai personaggi del mondo dello spettacolo la conduttrice starebbe pensando di coinvolgere anche uno degli sportivi più in voga in questi ultimi giorni: si tratta di Marcell Jacobs, vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi. Ballando con Le Stelle ripartirà tra poco più di un mese con una nuova edizione. Milly Carlucci Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 4 agosto 2021)sta lavorando per formare il cast della prossima edizione dicon Le. Oltre ai personaggi del mondo dello spettacolo la conduttrice starebbe pensando di coinvolgere anche uno degli sportivi più in voga in questi ultimi giorni: si tratta di, vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi.con Leripartirà tra poco più di un mese con una nuova edizione.Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Musicismyplanet : @A____nn____A Mi ricordi un po' Samantha Togni di ' Ballando con le stelle'. Però devo essere sincero? Per me sei p… - PasqualeMarro : #Ballandoconlestelle si infuoca: #Milly sotto attacco - zazoomblog : Ballando con le stelle arrivano i primi nomi ufficiali: chi ha scelto Milly Carlucci - #Ballando #stelle #arrivano… - infoitsport : Marcell Jacobs a Ballando con le stelle?/ La compagna Nicole Daza: 'Credo sia adatto' - StraNotizie : Marcell Jacobs: arriva una strana proposta per Ballando con le Stelle -