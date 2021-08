Vela | Giles Scott si conferma campione olimpico Era il tattico di Ben Ainslie contro Luna Rossa…

(Di martedì 3 agosto 2021) Giornata di grandissime stelle dellanella baia di Enoshima, dove vanno in scena le Medal Race di alcune classi veliche alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Peter Burling, timoniere di Team New Zealand durante l’ultima America’s Cup (vinta dai KiwiRossa), si è dovuto accontentare della medaglia d’argento tra i 49er (smacco incredibile per il fuoriclasse neozelandese,di Rio 2016 che si è dovuto arrendere con un pari merito).è riuscito a imporsi tra i Finn. Il britannico era ildi Bena bordo di Ineos Uk, ...

Dopo l'esito della Medal RS:X, laazzurra punta forte su Ruggero Tita e Caterina Banti, che ... Nei FinnScott allunga sui rivali e dopo il 6 - 1 di oggi ha 6 punti di vantaggio sullo ...Inizia maleScott, il campione olimpico in carica, a cui l'America's Cup ha tolto qualche ... Lo splendore dellaolimpica prosegue domani, day 4. Rientrano in regata gli italiani, con Mattia ...Giornata di grandissime stelle della vela nella baia di Enoshima, dove vanno in scena le Medal Race di alcune classi veliche alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Peter Burling, timoniere di Team New Zealand ...Oltre a Mattia Camboni (RS:X maschile) e alla coppia Ruggero Tita-Caterina Banti (Nacra 17), quest'oggi ha gareggiato anche un'altra rappresentante della squadra azzurra di vela ai Giochi Olimpici di ...