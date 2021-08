Incontro Berlusconi - Meloni | ' Incomprensioni superate | uniti nel 2023'

(Di martedì 3 agosto 2021) I rapporti all'interno della destra sembrano essere ancora molto tesi per due motivazioni: da una parte Fratelli d'Italia non spererebbe in una Federazione di partiti del centrodestra, quindi in un ...

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Berlusconi

In ogni caso, l'a Villa Certosa tra Silvioe Giorgia Meloni è terminato. Si è svolto, secondo quando si apprende da fonti azzurre, in un clima "assolutamente cordiale". È superata ...Torna il sereno tra Silvioe Giorgia Meloni. L'tra il leader di Forza Italia e la presidente di Fratelli d'Italia a Villa Certosa, residenza estiva del Cavaliere in Sadergna, è terminato intorno alle 17, ...L'ex cavaliere e la capa di Fratelli d'Italia si sono visti dopo le tensioni sul partito unico e le nomine del cda Rai ...Meloni chiede maggior compattezza nel centrodestra: "Voglio stare in una coalizione in cui non devo guardare agli alleati come se fossero avversari" ...