Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 10 | 30

(Di lunedì 2 agosto 2021)DEL 2 AGOSTOORE 9:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASULLA REGIONALE DI FIUGGI AL KM 50+100 ALTEZZA PALIANO TRAFFICO BLOCCATO A SEGUITO DI INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO SU VIA PONTINA, SI STA IN CODA TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA A CAUSA DI LAVORI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA MENTRE AD ARDEA, SU VIA LAURENTINA ALTEZZA TOR SAN LORENZO CODE PER TRAFFICO INTENSO NELLE ...