Halo Infinite ha dei bot letali nella tech preview. E fanno perfino i 'teabag' (Di lunedì 2 agosto 2021) Halo Infinite ha lanciato la sua anteprima tecnica multiplayer questa settimana e tutto ciò che potete fare è giocare contro i bot, ma questi sono piuttosto difficili da abbattere. Halo Infinite rappresenta la prima incursione del franchise nel mondo dei bot multiplayer e lo sviluppatore 343 sta utilizzando l'anteprima tecnica per raccogliere feedback sul loro comportamento e sulle prestazioni online. A tal fine, la tech preview ha debuttato con la playlist Bot Arena, che mette quattro giocatori contro quattro bot. L'anteprima tecnica è stata lanciata con i bot che sembravano abbastanza ...

