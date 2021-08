Gianmarco Tamberi oro olimpico nel salto in alto: “Non ci posso credere” (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim nella finale olimpica del salto in alto. Entrambi gli atleti hanno saltato 2,37 al primo tentativo. Bronzo per il bielorusso Maksim Nedasekau. “E’ un sogno che ho dentro da così tanti anni. Non ci posso credere, sono passato attraverso mille difficoltà in questi anni. Grazie ragazzi, abbiamo vinto l’Olimpiade: dopo aver passato un infortunio terribile, non ci posso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena”. Queste le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021)ha vinto la medaglia d’oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim nella finale olimpica delin. Entrambi gli atleti hanno saltato 2,37 al primo tentativo. Bronzo per il bielorusso Maksim Nedasekau. “E’ un sogno che ho dentro da così tanti anni. Non ci, sono passato attraverso mille difficoltà in questi anni. Grazie ragazzi, abbiamo vinto l’Olimpiade: dopo aver passato un infortunio terribile, non ci. Finalmentedire che ne è valsa la pena”. Queste le ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam |… - Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - OptaPaolo : 2004 - Con l'oro di Marcell #Jacobs nei 100 metri piani e Gianmarco #Tamberi nel salto in alto, l'Italia conquista… - edvyildiz : RT @Eurosport_IT: ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100m ?? È… - NemNemecsek : RT @danieledv79: Gianmarco #Tamberi oro nel salto in alto. #Tokyo2020 -