Attacco hacker al Ced del Lazio: in tilt il sistema di gestione dei vaccini (Di domenica 1 agosto 2021) L'auspicio è che il problema possa risolversi nel più breve tempo possibile. Quello che più conta poi è scoprire a chi interessa mettere fuori uso una campagna vaccinale che fino adesso stava ... Leggi su globalist (Di domenica 1 agosto 2021) L'auspicio è che il problema possa risolversi nel più breve tempo possibile. Quello che più conta poi è scoprire a chi interessa mettere fuori uso una campagna vaccinale che fino adesso stava ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - Adnkronos : Attacco hacker al sito della Regione Lazio: disattivato anche portale per vaccinazioni. #covid - aldoceccarelli : RT @RegioneLazio: È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il p… - Sara71864853 : RT @BarillariDav: Covid, attacco hacker al Ced regionale 10.38 'E in corso un potente attacco hacker al Ced regionale. I sistemi sono tut… -