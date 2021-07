LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Mercedes dominanti, Verstappen insegue, Ferrari lontane anche sul passo (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 Dopo una FP1 tutto sommato buona, deciso passo indietro della Ferrari che accusa oltre un secondo e 3 decimi sul giro secco e sul passo gara fa anche peggio, girando quasi sempre sull’1:24 o 1:23 alto con Leclerc. Il T1, come si temeva, è un abisso da quasi mezzo secondo di distacco… 16.05 Impressionante venerdì per la Mercedes all’Hungaroring. Le W12 piazzano Bottas e Hamilton davanti a tutti e, soprattutto, dimostrano di essere dominanti nel T1 dove conta la potenza. anche il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.07 Dopo una FP1 tutto sommato buona, decisoindietro dellache accusa oltre un secondo e 3 decimi sul giro secco e sulgara fapeggio, girando quasi sempre sull’1:24 o 1:23 alto con Leclerc. Il T1, come si temeva, è un abisso da quasi mezzo secondo di distacco… 16.05 Impressionante venerdì per laall’Hungaroring. Le W12 piazzano Bottas e Hamilton davanti a tutti e, soprattutto, dimostrano di esserenel T1 dove conta la potenza.il ...

SkySportF1 : ?? Bottas al comando (-25' ?? #FP1) ?? Ferrari in top 10 IL LIVE ?? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - mattenacca_ita : RT @SkySportF1: ?? La Mercedes detta il passo (-30' ?? #FP2) ?? Bottas davanti ad Hamilton IL LIVE ?? - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? La Mercedes detta il passo (-30' ?? #FP2) ?? Bottas davanti ad Hamilton IL LIVE ?? -