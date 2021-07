Bper torna in centro storico a L’Aquila | oggi taglio nastro sede

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 luglio 2021)Bancainal. La cerimonia di inaugurazione nelladi corso Vittorio Emanuele ha avuto luogo questa mattina, a dodici anni dal sisma del 2009, alla presenza della Presidente della Banca Flavia Mazzarella e di una nutrita rappresentanza delle istituzioni locali. L’edificio è stato oggetto di un accurato intervento di ristrutturazione che ha riguardato l’intero immobile, per complessivi 4.000 metri quadrati. “PerBanca, per la città e per l’intero territorio abruzzese si tratta di un eventoche suggella, ...