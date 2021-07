Ds Bayern Monaco: «Koulibaly? Ecco la verità. E su Tolisso…» (Di giovedì 29 luglio 2021) Kalidou Koulibaly nel mirino del Bayern Monaco? nelle ultime ore in Germania si è stata strada l’idea che il club bavarese fosse interessato al centrale del Napoli. Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco. Il dirigente del Bayern ha commentato le voci di mercato su Kalidou Koulibaly e Corentin Tolisso. Ecco le sue dichiarazioni: «Noi abbiamo portato a Monaco Upamecano, quindi in difesa siamo al completo e non abbiamo cercato Koulibaly. Tolisso? Non mi ha ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 luglio 2021) Kalidounel mirino del? nelle ultime ore in Germania si è stata strada l’idea che il club bavarese fosse interessato al centrale del Napoli. Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del. Il dirigente delha commentato le voci di mercato su Kalidoue Corentin Tolisso.le sue dichiarazioni: «Noi abbiamo portato aUpamecano, quindi in difesa siamo al completo e non abbiamo cercato. Tolisso? Non mi ha ...

