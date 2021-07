Processo per Capitol Hill, "sembrava una battaglia medievale" (Di martedì 27 luglio 2021) "È stato come combattere in una battaglia medievale", ha detto un poliziotto, visibilmente provato nel suo racconto di quanto accaduto a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio."Abbiamo combattuto mano a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) "È stato come combattere in una", ha detto un poliziotto, visibilmente provato nel suo racconto di quanto accaduto alo scorso 6 gennaio."Abbiamo combattuto mano a ...

Advertising

fattoquotidiano : Per Nino Di Matteo, le norme ricordano il 'processo breve' di Berlusconi. 'Così aumenta il prestigio criminale di c… - SimoPillon : Alla Camera PD e M5S stanno procedendo spediti con la legge sull'eutanasia. Se dovesse passare, il poliziotto che h… - fattoquotidiano : Vaticano, inizia il processo per gli investimenti immobiliari a Londra. Davanti al giudice il cardinale Becciu e al… - BellaCiaoRos1FR : RT @MPSkino: #TANA_PER_FONTANA Il Sig. Attilio andrà a processo per frode in pubbliche forniture SOMMO ?? STUPORE: c'è proprio da fidarsi… - Giulicat1512 : RT @rimmel83837671: La Lega: quella con #fontanavattene che andrà a processo per frode in pubbliche forniture , fatto avvenuto mentre la Lo… -