Ericsson: in Italia la gestione dei sistemi che permettono a 1 miliardo di persone di telefonare (Di martedì 27 luglio 2021) Nel centro di Pagani, in provincia di Salerno, l'azienda svedese svolge anche attività di ricerca sull'Intelligenza Artificiale e sulla cybersecurity Leggi su repubblica (Di martedì 27 luglio 2021) Nel centro di Pagani, in provincia di Salerno, l'azienda svedese svolge anche attività di ricerca sull'Intelligenza Artificiale e sulla cybersecurity

Advertising

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Ericsson: in Italia la gestione dei sistemi che permettono a 1 miliardo di persone di telefonare - LaStampa : Ericsson: in Italia la gestione dei sistemi che permettono a 1 miliardo di persone di telefonare - StraNotizie : Ericsson: in Italia la gestione dei sistemi che permettono a 1 miliardo di persone di telefonare… - 5g_Italia : RT @EricssonItalia: ?? Ericsson ha scelto #Pagani per l’apertura del nuovo 'AXE Lab'. Il centro R&S campano diventa un punto di riferimento… - comunica_rp : Ericsson rilancia sull’Italia, a Pagani l’hub che fa telefonare miliardo di persone -