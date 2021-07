Frabotta-Demiral | l’Atalanta bussa alla porta della Juventus

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il calciomercato delguarda in casa. L’asse Bergamo-Torino torna ad essere infuocata nelle trattative di questa sessione estiva, con la Dea che avrebbeto ripetutamenteVecchia Signora per prelevare due calciatori.non è l’inizio di un’insolita filastrocca, ma il duo di calciatori che i dirigenti atalantini hanno messo nel mirino per Gian Piero Gasperini, il tecnico del miracolo nerazzurro.: la situazione Due obiettivo facilmente percorribili. ...

Dove sta il problema? Allegri garantisce 37 punti in più, il bilancio andrà a posto vendendo Rugani a 50 milioni,a 60,e Fagioli a 130, al resto penserà Exor con l'aumento di ...E non finisce qui, perché i dialoghi tra Juventus e Atalanta riguardano pure il giovane laterale. Che è in uscita dopo una stagione da protagonista con Pirlo in panchina. Una volta ...Il dirigente dell'Inter potrebbe cedere Brozovic, in scadenza nel giugno del 2022, per poi puntare all'acquisto del giocatore del Barcellona ...La prima sgambata della Juventus ha visto i bianconeri vincere 3-1 contro il Cesena: una formazione ancora fortemente incompleta, con tanti giovanissimi, giocatori destinati forse a partire Prima usci ...