Consiglio comunale | l’attacco delle minoranze | “Non esiste un confronto”

Bergamo. "Dall'inizio del 2021 sono stai quindici i consigli comunali di Bergamo con una media di circa tre incontri al mese, contro una media standard di due". Questo è il disegno tracciato dal presidente del Consiglio comunale di Bergamo Ferruccio Rota a seguito di un attacco da parte delle minoranze in cui Palazzo Frizzoni viene accusato di concedere "sempre spazi troppo stretti per un confronto democratico con l'opposizione". Siglato da tutte le opposizioni consigliari, con la prima firma del leghista Alessandro Carrara, il documento è incentrato sul "no" ricevuto dall'amministrazione di fare due ...

