Tennis, ATP Gstaad 2021: Casper Ruud non lascia scampo a Hugo Gaston e fa suo lo Swiss Open (Di domenica 25 luglio 2021) Previsioni rispettate allo Swiss Open di Gstaad. L’ATP 250 svizzero su terra rossa, infatti, vede il netto successo di Casper Ruud, che si è sbarazzato in finale del francese Hugo Gaston (numero 155 del mondo) con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco e ha confermato il suo ottimo momento, essendo reduce dal trionfo di Båstad di sette giorni fa. Con questa vittoria Casper Ruud centra il quarto torneo della carriera, tutti su terra rossa, il terzo in questo 2021 che lo sta proponendo in grande crescita ed ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Previsioni rispettate allodi. L’ATP 250 svizzero su terra rossa, infatti, vede il netto successo di, che si è sbarazzato in finale del francese(numero 155 del mondo) con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco e ha confermato il suo ottimo momento, essendo reduce dal trionfo di Båstad di sette giorni fa. Con questa vittoriacentra il quarto torneo della carriera, tutti su terra rossa, il terzo in questoche lo sta proponendo in grande crescita ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP Max Purcell, oltre la fortuna c'è di più ...sorpreso Felix - Auger Aliassime 6 - 4 7 - 6(2) in quasi due ore sul Centrale dell'Ariake Tennis ... Quel che sorprende è che Purcell aveva vinto la sua prima partita ATP solo a febbraio, nel torneo di ...

All'esordio brilla Giorgi, fuori Paolini Queste le notizie principali, in chiave azzurra, della seconda giornata del tennis a Cinque Cerchi,... numero 42 del ranking Atp. Il 34enne di Arma di Taggia, invece, al secondo turno trovera' il ...

Tennis in piazza a Torino aspettando le Atp Finals ANSA Nuova Europa Tennis, ATP Gstaad 2021: Casper Ruud non lascia scampo a Hugo Gaston e fa suo lo Swiss Open Previsioni rispettate allo Swiss Open di Gstaad. L'ATP 250 svizzero su terra rossa, infatti, vede il netto successo di Casper Ruud, che si è sbarazzato in finale del francese Hugo Gaston (numero 155 d ...

Tennis: Itf Internazionali Fvg, il 26 luglio comincia la sesta edizione CORDENONS - Cresce l’attesa per l’inizio degli Itf Internazionali del Friuli Venezia Giulia Acqua Dolomia-Serena Wines 1881 Tennis Cup giunti alla sesta edizione, dotati di un montepremi di 15mila dol ...

