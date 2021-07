Live, bronzo per la Longo Borghini nel ciclismo Santarelli e Volpi in semifinale spada e fioretto Giuffrida e Lombardo in finale per il ... (Di domenica 25 luglio 2021) La prima giornata di di ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al secondo giorno di gare. Il primo italiano ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) La prima giornata di di ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al secondo giorno di gare. Il primo italiano ...

Advertising

Picci09589398 : RT @PersempreNadia: #Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida scende sul tatami per la finale per il bronzo! E lo vinceeeeeeee!!!! ???? h… - DAZN_IT : Odette Giuffrida ci regala il secondo bronzo di giornata! ???? Segui i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 LIVE e ON-DEMAN… - AnimaTantra : RT @PersempreNadia: #Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida scende sul tatami per la finale per il bronzo! E lo vinceeeeeeee!!!! ???? h… - PersempreNadia : #Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida scende sul tatami per la finale per il bronzo! E lo vinceeeeeeee!!!!… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2020 terza medaglia: Longo Borghini è bronzo! Giuffrida per Lombardo per il terzo posto LIVE -… -