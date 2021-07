Covid, il fallimento della comunicazione è stato uno dei nostri più tragici errori (Di domenica 25 luglio 2021) Se la prevenzione salva vite, la disinformazione Covid-19 può uccidere. È incredibile essere qui a dover commentare di nuovo le uscite di Alberto Zangrillo, già famoso la scorsa primavera per aver affermato che il coronavirus era “dal 31 maggio… clinicamente inesistente“. Dopo quell’affermazione, la Covid-19 ha causato la morte di milioni di persone nel mondo, gravi sofferenze ai famigliari delle vittime e a individui colpiti da “long Covid”. Il 31 maggio 2020, i decessi a livello globale erano 394.786 e sono saliti 4.120.000, mentre in Italia sono aumentati da 33.415 a 127.884. La nuova sparata di questi giorni “il virus è clinicamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Se la prevenzione salva vite, la disinformazione-19 può uccidere. È incredibile essere qui a dover commentare di nuovo le uscite di Alberto Zangrillo, già famoso la scorsa primavera per aver affermato che il coronavirus era “dal 31 maggio… clinicamente inesistente“. Dopo quell’affermazione, la-19 ha causato la morte di milioni di persone nel mondo, gravi sofferenze ai famigliari delle vittime e a individui colpiti da “long”. Il 31 maggio 2020, i decessi a livello globale erano 394.786 e sono saliti 4.120.000, mentre in Italia sono aumentati da 33.415 a 127.884. La nuova sparata di questi giorni “il virus è clinicamente ...

Advertising

ilfattoblog : Covid, il fallimento della comunicazione è stato uno dei nostri più tragici errori - MatteoDiLallo : RT @MMmarco0: La terapia intensiva dell'ospedale di Udine ha riaperto con l'arrivo di nuovi pazienti Covid. Sono 16 mesi che ciclicamente… - uomodenisoviano : RT @MMmarco0: La terapia intensiva dell'ospedale di Udine ha riaperto con l'arrivo di nuovi pazienti Covid. Sono 16 mesi che ciclicamente… - _Facezia_ : @MazzottaSimone Ahahaha! Ribadisco: eviterò come la peste esercizi che non tutelano la salute pubblica (per me poss… - Marta_Brambilla : RT @MMmarco0: La terapia intensiva dell'ospedale di Udine ha riaperto con l'arrivo di nuovi pazienti Covid. Sono 16 mesi che ciclicamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fallimento Il carbone è vita, la transizione energetica può attendere La transizione energetica può attendere. Con tutta l'attenzione dell'opinione pubblica concentrata su Green pass e Covid, è passato inosservato il sostanziale fallimento dell'incontro dei ministri dell'Ambiente del G20, tenutosi a Napoli questa settimana sotto la presidenza di turno italiana. L'ideologia cioè ha ...

Aeroporto Reggio, Confesercenti su Sacal: 'Troppe incongruenze e segreti' Da quando, dopo il fallimento della Sogas, la vecchia società di gestione, la Sacal ha preso il ... Non basta il Covid per spiegare la drammatica crisi dello scalo e le scelte, o meglio, la mancanza di ...

Covid, il fallimento della comunicazione è stato uno dei nostri più tragici errori Il Fatto Quotidiano La morale du Green Pass In Francia il dibattito sulle limitazioni per i non vaccinati è stato molto articolato: e forse può tornare utile anche qui ...

Bari, è l'estate più difficile: il cuore, oltre l'ostacolo. Aspettando il centravanti Bari, prosegue un'estate complicatissima. Tra casi Covid e mercato: non mancano le apprensioni. Ora bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo ...

La transizione energetica può attendere. Con tutta l'attenzione dell'opinione pubblica concentrata su Green pass e, è passato inosservato il sostanzialedell'incontro dei ministri dell'Ambiente del G20, tenutosi a Napoli questa settimana sotto la presidenza di turno italiana. L'ideologia cioè ha ...Da quando, dopo ildella Sogas, la vecchia società di gestione, la Sacal ha preso il ... Non basta ilper spiegare la drammatica crisi dello scalo e le scelte, o meglio, la mancanza di ...In Francia il dibattito sulle limitazioni per i non vaccinati è stato molto articolato: e forse può tornare utile anche qui ...Bari, prosegue un'estate complicatissima. Tra casi Covid e mercato: non mancano le apprensioni. Ora bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo ...