Svastiche e stelle di David | per i no vax il green pass è dittatura nazista

(Di sabato 24 luglio 2021) “Non vaccinati = ebrei”. E ancoradie la parola ‘’ scandita come slogan. Addirittura la richiesta di una nuova Norimberga. Nelle piazze antiserpeggia il paragone che in più di un’occasione ambienti contrari ai vaccini hanno azzardato tra la discriminazione subita dagli ebrei durante la Shoah e quella che secondo gli anti vax introdurrebbe il certificato verde per i non vaccinati. A Napoli come a Genova e Roma in tanti hanno sfilato con appuntate sulle magliette dellediper ricordare le famigerate ...

... Mario Draghi, In corteo si vedonodi David con la scritta "non vaccinati = ebrei" e dei cartelli con leche sono paragonate al green pass. Leggi anche Green pass e Pil, cosa rischia ...'Libertà' ,'fuori i Big pharma dallo Stato', 'viva l'Italia libera' . Ma anche insulti al premier Draghi,(per paragonare il nazismo alla 'dittatura sanitaria') egialle di David con il messaggio 'non vaccinati = ebrei' . Centinaia di persone si sono radunate in numerose piazze d'Italia (...Sono circa un’ottantina di città interessate dalle manifestazioni. Nella capitale le forze dell’ordine sono intervenute disperdendo i manifestanti anche con l’utilizzo dei mezzi blindati ...Manifestazioni in tutta Italia per dire no al Green pass. Da Roma a Milano, passando per Firenze e Napoli, sono 81 in tutto le città in cui sono in corso le proteste contro il Green pass. Con la masch ...