Max Payne di Remedy Entertainment compie 20 anni

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 luglio 2021) Maxè stato lanciato il 23 luglio 2001. Il titolo disegna 20dal suo debutto su PC, a cui sarebbero seguiti gli adattamenti per Xbox e PlayStation 2 nel dicembre dello stesso anno: era prevista anche una versione per Dreamcast che è stata cancellata con la fine della console SEGA. Il suo successo ha permesso di vedere sequel, Max2: The Fall of Maxdinel 2003 e un terzo gioco sviluppato da Rockstar nel 2012, oltre a un film leggermente basato sull'originale con Mark Wahlberg e Mila Kuni nei ruoli di Max ...