Fatima Trotta tradisce Made In Sud | “Vado a Mediaset a fare un programma tutto mio”

(Di venerdì 23 luglio 2021), ospite di un nuovo spettacolo comico su Italia 1. Tra le conduttrici che negli ultimi anni sono riuscite ad affermarsi sul piccolo schermo c’è sicuramente. La showgirl napoletana, alla guida di uno dei programmi e sequel televisivi più amati degli ultimi tempi, ovveroin Sud, potrebbe tornare come primadonna in una commedia, ma questa volta non su Rai, ma su Italia 1 secondo a quanto appreso da TvBlog. Ilin questione sarebbe “Honululu”, spettacolo concepito con l’idea di sostituire Colorado, la storica trasmissione dell’emittente che, però, ...

Di chi stiamo parlando? Di! La conduttrice partenopea con cui Elisabetta ha condiviso l'esperienza, per svariati anni, di Made in Sud.preferita ad Elisabetta Gregoraci: ...Report suggeriscono che la showgirl calabrese abbia mal digerito la sfumata opportunit alla guida del nuovo show di Italia 1. Elisabetta Gregoraci non condurr ...Elisabetta Gregoraci è stata bloccata dopo Battiti Live: la rete avrebbe preferito un'altra alla sua conduzione per un nuovo progetto.Elisabetta Gregoraci news: nessun nuovo programma per la presentatrice e showgirl. Al suo posto condurrà la bravissima Fatima Trotta ...