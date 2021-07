Tokyo 2020: programma, date, orari e copertura tv del torneo di tennis (Di giovedì 22 luglio 2021) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma da sabato 24 luglio a domenica 1° agosto. L’evento olimpico ospiterà ben sei italiani tra maschile e femminile, vale a dire Fognini, Sonego, Musetti, Giorgi, Paolini ed Errani. I due rispettivi seeding sono guidati da Novak Djokovic ed Ashleigh Barty ma sono tanti i giocatori determinati ad andare a caccia di una medaglia. Tutti gli incontri saranno proposti in diretta streaming da discovery+ ed Eurosport Player. Discovery+ è ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Il, le, glie latv deldidelle Olimpiadi di, inda sabato 24 luglio a domenica 1° agosto. L’evento olimpico ospiterà ben sei italiani tra maschile e femminile, vale a dire Fognini, Sonego, Musetti, Giorgi, Paolini ed Errani. I due rispettivi seeding sono guidati da Novak Djokovic ed Ashleigh Barty ma sono tanti i giocatori determinati ad andare a caccia di una medaglia. Tutti gli incontri saranno proposti in diretta streaming da discovery+ ed Eurosport Player. Discovery+ è ...

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - fattoquotidiano : Tokyo 2020, il direttore della cerimonia rimosso dall’incarico alla vigilia delle Olimpiadi: “Fece battute antisemi… - osmanking401 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Finta, controllo e tiro: che spettacolo #Kessie! Guarda il gol contro l'Arabia - PaulGoat : RT @ilmarziano1: Tokyo 2020, manga poco all'apertura. I Giochi si faranno nonostante un fuji fuji di sponsor, non si può fare harakiri mand… -