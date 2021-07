La sfida di Draghi agli intoccabili

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sarà perché non ha l’assillo del consenso. Sarà perché il suo governo, dopo il default dei partiti di fronte a una straordinaria emergenza, ha una forza derivante dal fatto che l’alternativa non c’è, perché l’alternativa sarebbe il fallimento del Paese. Sarà anche perché un uomo delle istituzioni sa che, non solo i governi, ma le democrazie muoiono di non decisioni, a maggior ragione se infettate dalla pandemia e dalla crisi della politica. Sarà per una o per tutte queste ragioni, ma la conferenza stampa dioggi è il più straordinario esempio di “decisionismo antipopulista” che si sia visto da un po’ di tempo a questa parte. Che chiama in causa il concetto più ...