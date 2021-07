Bce, Lagarde: 'La ripresa è in atto, ma rischi dalla variante Delta' (Di giovedì 22 luglio 2021) 'La ripresa è in atto grazie anche al progredire delle vaccinazioni, ma la variante Delta del coronavirus continua a gettare ombre sull'evoluzione dell'economia'. Lo ha detto Christine Lagarde. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Laè ingrazie anche al progredire delle vaccinazioni, ma ladel coronavirus continua a gettare ombre sull'evoluzione dell'economia'. Lo ha detto Christine. In ...

Advertising

LaStampa : La Bce cambia rotta: “Aumento degli acquisti pandemici e sostegno costante per arriva al 2% di inflazione” - askanews_ita : Lagarde: la ripresa prosegue ma c’è grande incertezza sulla variante Delta - iconanews : Bce: Lagarde, siamo pazienti, no a stretta prematura - fisco24_info : Bce: Lagarde, siamo pazienti, no a stretta prematura: Economia in ripresa ma Covid resta minaccia - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: +++++Bce, Lagarde: 'Non abbiamo discusso del PEPP, andrà avanti per garantire condizioni favorevoli finanziamento e per infl… -