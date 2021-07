Antonello | ' Inter | Socios com è una grande novità Il tifoso al centro di tutto'

(Di giovedì 22 luglio 2021) ... ma già la dicitura compare nella nuova divisa pitonata e tanto basta per segnare la nuova era: "È un cambio epocale, dalla tradizione all'innovazione - raccontaalla Gazzetta -, le ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Inter

Alessandro, a.d. corporate dell', abbraccia l'avvento di Socios.com, il partner del club che ha preso il posto di Pirelli dopo 26 lunghi anni, come si fa con le rivoluzioni. Lo sponsor ...... l'deve fare ancora i conti con il bilancio: parlano Orsi e SabatiniL'ha 'sacrificato' ... vista la volontà espressa dal CEO, Alessandro: 'Puntiamo e stiamo lavorando per tagliare ...Il dirigente nerazzurro, Antonello, ha parlato dei diversi obiettivo dell’Inter, compreso quello legato al mercato. Intervistato nel pomeriggio da Radiocor, Alessandro Antonello ha fatto il punto dell ...Alessandro Antonello, a.d. Così, spinti anche dal fattore scudetto, arriviamo a 30 milioni circa di incasso per la maglia completa. Lo sponsor appena arrivato è una piattaforma legata a una criptovalu ...