Santa Maria Capua Vetere, l’informativa della ministra di Giustizia alla Camera. Il testo completo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Signor Presidente della Camera, On.li Deputati, vi ringrazio di aver sollecitato il mio intervento in aula sui gravissimi fatti di Santa Maria Capua Vetere: in questo modo, mi è data la possibilità di condividere con tutto il Parlamento una ricostruzione dell’accaduto, ma anche qualche riflessione e, soprattutto, mi è data la possibilità di condividere alcune linee di intervento che stanno maturando al Ministero, per agire sulle cause profonde che hanno permesso – o almeno non hanno impedito – fatti così … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Signor Presidente, On.li Deputati, vi ringrazio di aver sollecitato il mio intervento in aula sui gravissimi fatti di: in questo modo, mi è data la possibilità di condividere con tutto il Parlamento una ricostruzione dell’accaduto, ma anche qualche riflessione e, soprattutto, mi è data la possibilità di condividere alcune linee di intervento che stanno maturando al Ministero, per agire sulle cause profonde che hanno permesso – o almeno non hanno impedito – fatti così … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ItaliaViva : L'intervento di @LAnnibali per l'informativa del Governo sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. - fattoquotidiano : Carceri, Cartabia in Aula: “A Santa Maria Capua Vetere violenza a freddo, non reazione a rivolte. Ora indagine ampi… - ilriformista : #Cartabia annuncia l’indagine su tutte le carceri delle rivolte: 'Mai più violenze come a #SantaMariaCapuaVetere ' - ilriformista : Il popolo che da Seattle arriva a Genova propone una trasformazione radicale della società. La violenza delle forze… - Marsca8 : RT @marcodimaio: Prendetevi un minuto per ascoltare le parole della ministra #Cartabia sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. Una lezione d… -