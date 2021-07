Al via il Giffoni Music Concept, calendario e programma (Di mercoledì 21 luglio 2021) La grande Musica italiana è protagonista anche quest’anno a Giffoni. Si riaccende, infatti, il Giffoni Music Concept, organizzato da MNcomm, che dal 21 al 31 luglio animerà il Festival con gli incontri speciali della Musica dal vivo. Il programma Musicale coniugherà momenti live e una serie di incontri con alcuni degli artisti che si esibiranno la sera in Piazza Fratelli Lumière. Un ritorno atteso per una ripartenza live nel rispetto delle regole vigenti con 1.000 posti contingentati per un cast con alcuni dei nomi più importanti del panorama ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) La grandea italiana è protagonista anche quest’anno a. Si riaccende, infatti, il, organizzato da MNcomm, che dal 21 al 31 luglio animerà il Festival con gli incontri speciali dellaa dal vivo. Ilale coniugherà momenti live e una serie di incontri con alcuni degli artisti che si esibiranno la sera in Piazza Fratelli Lumière. Un ritorno atteso per una ripartenza live nel rispetto delle regole vigenti con 1.000 posti contingentati per un cast con alcuni dei nomi più importanti del panorama ...

Advertising

leonardometalli : 51mo Giffoni Film Festival start again - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: Ai nastri di partenza il @giffonifilmfest, la rassegna cinematografica per ragazzi più famosa al mondo. L'edizione dell… - Spettakolo_mag : Ai nastri di partenza il @giffonifilmfest, la rassegna cinematografica per ragazzi più famosa al mondo. L'edizione… - TuttoSuMilano : RT @leggoit: #21luglio #rassegnastampa #covid, risalgono i contagi, effetto Europeo. Caos #greenpass e viaggi all'estero. Monoclonale ital… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #21luglio #rassegnastampa #covid, risalgono i contagi, effetto Europeo. Caos #greenpass e viaggi all'estero. Monoclonale ital… -