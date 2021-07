Suppletive | Conte | “Non mi candido | preso impegno prioritario” – Video

(Di lunedì 19 luglio 2021) “Ho pensato di non candidarmi alle, anche se c’era la disponibilità di un seggio, perché in questo momento per me è”. Così il leader M5S in pectore, Giuseppe, al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi rispondendo alle domande dei cronisti. L'articolo proviene da Italia Sera.

" Al contrario di Enrico Letta, che correrà ad ottobre alledi Siena,conferma che non è intenzionato a correre per il collegio della Camera a Roma, lasciato libero dalla ...: "Non mi candido alle elezioni" L'ex premier ha inoltre aggiunto che non intende candidarsi alle elezioni: "Per me la politica è in dappertutto, e ho pensato di non ...Sarà un approccio costruttivo per migliorare il testo, spiega Conte che assicura di non aver parlato con ... anche ogni possibile dubbio sulla sua eventuale corsa per un seggio suppletivo alla Camera: ...“Ho pensato di non candidarmi alle suppletive, anche se c’era la disponibilità di un seggio, perché in questo momento per me è prioritario”. Così il leader M5S in pectore, Giuseppe Conte, al termine d ...