Calciomercato Napoli | tradimento Koulibaly | è vicino ad una big

Advertising

Gazzetta_it : No del Napoli allo United per Koulibaly: 30 milioni non bastano - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il nuovo obiettivo è Olivera del #Getafe - Cucciolina96251 : RT @NCN_it: #PARMA, IL DIRETTORE #RIBALTA ANNUNCIA: «PER #TUTINO SIAMO SULLA BUONA STRADA, MANCANO ANCORA DEI DETTAGLI» #Calciomercato #Na… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: si cerca il sostituto di #Maksimovic ?? Il nome #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @107DELPIERISTA: Abbiamo ancora #machach e #ciciretti con le maglie vecchie … rischiamo di perdere #insigne e #Koulibaly .. alla vergogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

NapoliToday

SECONDA GIORNATA - Anche la seconda giornata è divisa in tre giorni: si parte il venerdì, alle 18.30, con Udinese - Venezia e si chiude domenica, alle 18.30, con Genoa -e Sassuolo Samp. La ...Commenta per primo Quinto giorno di allenamento per ildurante il ritiro a Dimaro. Sessione pomeridiana per la squadra di Luciano Spalletti che ha iniziato con il classico torello per passare al giro palla di riscaldamento con le mani. Arrivano ...il club va preso d’esempio”), la Lazio (“È la squadra che sentirà di più il cambiamento dell’allenatore”) e soprattutto il suo ex Napoli (“Spalletti lo conoscete. È una garanzia. Continuerà il mio ...(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Serie A 2021/2022 in rampa di lancio. Alzato il sipario sul calendario, il campionato prende ulteriormente forma con anticipi e posticipi delle prime due giornate. Li ha uffici ...