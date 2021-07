Covid, focolaio nel pub di Roma e pieno per le partite dell’Italia, i genitori: «Gente ammassata e senza mascherina» (Di domenica 18 luglio 2021) I casi confermati nel focolaio legato al pub a Monteverde dove si vedevano le partite dell’Italia sono 97, 88 dei quali hanno meno di 25 anni Leggi su corriere (Di domenica 18 luglio 2021) I casi confermati nellegato al pub a Monteverde dove si vedevano lesono 97, 88 dei quali hanno meno di 25 anni

