Choc a Roma: cadavere sul fondo di una piscina (Di venerdì 16 luglio 2021) Macabra scoperta quella fatta a Roma dal dirigente di una Onlus ieri pomeriggio, intorno alle 16.30. Il cadavere di un uomo, un cittadino somalo classe 1988, è stato trovato sul fondo della piscina dell'associazione in via del Frantoio, a Formello. Il dirigente ha recuperato il corpo e ha tentato invano di soccorrerlo, ma per il 33enne non c'è stato nulla da fare. Sul cadavere non ci sono evidenti segni di violenza, ma il corpo ora si trova al Policlinico Gemelli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile Cassia, che hanno eseguito i ...

