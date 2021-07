Studenti positivi bloccati all'estero. La Sicilia si "blinda" sui rientri da alcune nazioni (Di giovedì 15 luglio 2021) Da Malta a Dubai all’isola greca di Ios. Partiti per le vacanze e bloccati in albergo con il Covid. È il destino di alcune centinaia di ragazzi che per ora non potranno fare ritorno in Italia. Tra le... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 luglio 2021) Da Malta a Dubai all’isola greca di Ios. Partiti per le vacanze ein albergo con il Covid. È il destino dicentinaia di ragazzi che per ora non potranno fare ritorno in Italia. Tra le...

Advertising

Corriere : Studenti italiani bloccati a Dubai: 200 positivi. Un padre: «Potranno tornare se saranno tutti negativi» - SkyTG24 : Covid Grecia: studenti italiani in vacanza positivi, in 15 bloccati su isola Ios - LaStampa : Covid, studenti italiani bloccati a Dubai: 200 sono positivi. Altri 15 costretti a restare in Grecia - Tinarossodisera : RT @Virus1979C: Studenti italiani bloccati a Dubai: 200 sono positivi. Altri 15 costretti a restare in Grecia. (Ansa) - Dreamony2 : RT @RizzoGiov: @SilviaTeresa14 @vaniacavi Lo dicano anche a loro -