Multe, licenziamento, carcere. I rischi in Francia per chi viola il pass sanitario (Di giovedì 15 luglio 2021) Multe fino a 45 mila euro, un anno di carcere e possibile licenziamento per gli esercenti francesi che violeranno le norme relative al pass sanitario. È quanto si legge nell'articolo 1 della bozza del progetto di legge contenente le nuove disposizioni annunciate dal presidente Emmanuel Macron. Il pass sanitario sarà obbligatorio per accedere a bar, ristoranti e altri luoghi e mezzi di trasporto pubblici a partire dal 1 Agosto, mentre già dal 12 Luglio sarà in vigore il requisito del pass per i luoghi della cultura e dello svago.

