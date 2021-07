Meteo oggi giovedì 15 luglio: tempo instabile su parte d’Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) Meteo oggi giovedì 15 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo instabile su buona parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabayoggi giovedì 15 luglio il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dal maltempo con temporali anche consistenti e temperature nettamente in discesa. Stando a quanto riportato da ‘Fanpage.it’, il tempo dovrebbe essere ancora ... Leggi su formatonews (Di giovedì 15 luglio 2021)15: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna delsu buonadel nostro Paese. Le previsioni delper le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabay15il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dal malconrali anche consistenti e temperature nettamente in discesa. Stando a quanto riportato da ‘Fanpage.it’, ildovrebbe essere ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi Un vortice d'aria fredda squarcia l'estate. Ma il sole tornerà Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C. Mare ... Nessuna allerta meteo presente. Permangono dunque condizioni di instabilità sulle regioni nord - ...

Meteo Trapani, oggi e domani sereno. Pioggia nel fine settimana Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 28°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 20°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord con intensità ...

Meteo DOMOBIANCA: oggi pioggia, Venerdì 16 poco nuvoloso, Sabato 17 sereno iL Meteo AVVISO meteo: PROSSIME 48 ORE Italia BERSAGLIO di rovesci e TEMPORALI, anche FORTI e con GRANDINE Sono previsti fenomeni anche di forte intensità e accompagnati da grandine, oltre ad un ulteriore abbassamento delle temperature al Sud ore 8:44. di Lorenzo Badellino 15 luglio 2021ore 8:44. 1 minuto, ...

Il meteo del fine settimana sarà TURBOLENTO Ci siamo, la goccia fredda sta entrando in azione. L’affondo depressionario nord atlantico si sta dimostrando efficace, così come previsto. Le condizioni meteo stanno peggiorando, a partire dal Centro ...

