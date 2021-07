John Wick 4: Ian McShane tra i ritorni nel cast del sequel (Di giovedì 15 luglio 2021) L'attore Ian McShane farà parte del cast di John Wick 4, il nuovo capitolo della saga con star Keanu Reeves, in cui interpreterà Winston. Nel cast di John Wick 4 ci sarà anche l'attore Ian McShane che riprenderà il ruolo di Winston accanto al protagonista Keanu Reeves. Le riprese del quarto capitolo della saga action si svolgeranno durante l'estate in Francia, Germania e Giappone. Il regista Chad Stahelski ha dichiarato: "Non potrei essere più felice nell'accogliere nuovameente Ian McShane nel cast di John ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) L'attore Ianfarà parte deldi4, il nuovo capitolo della saga con star Keanu Reeves, in cui interpreterà Winston. Neldi4 ci sarà anche l'attore Ianche riprenderà il ruolo di Winston accanto al protagonista Keanu Reeves. Le riprese del quarto capitolo della saga action si svolgeranno durante l'estate in Francia, Germania e Giappone. Il regista Chad Stahelski ha dichiarato: "Non potrei essere più felice nell'accogliere nuovameente Ianneldi...

