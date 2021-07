Tlc | AGCOM | gli accessi alla rete fissa con tecnologia FTTH superano i 2 | 1 milioni

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – I dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni, diffusi oggi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, hanno evidenziato come a fine marzo 2021, nella, glicomplessivi siano cresciuti per poco meno di 140 mila unità rispetto al trimestre precedente, e di 450 mila su base annua. Analogamente a quanto emerso nei precedenti aggiornamenti dell’Osservatorio, vengono rilevati significativi cambiamenti nella composizione delle tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio: infatti, se nel marzo 2017 oltre l’80% degli...

