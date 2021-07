Riforma pensioni: le tre proposte INPS in Parlamento (Di martedì 13 luglio 2021) A fine anno scade la sperimentazione su Quota 100, un sostanziale flop sia per il numero di aderenti, sia per l’impatto calcolato dalla Corte dei Conti, e andrà trovata la quadra per una Riforma del sistema che eviti peraltro il temuto ‘scalone‘. Governo e parti sociali sono attorno ad un tavolo da diverso tempo, ora si entra nella fase in cui vanno messe nero su bianco le proposte. L’INPS ha presentato le proprie alla Camera, dove il presidente Tridico era impegnato nella relazione annuale. RdC e lavoro Sul fronte della povertà, il presidente dell’INPS ha spiegato che “i due terzi dei 3,7 milioni di beneficiari del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) A fine anno scade la sperimentazione su Quota 100, un sostanziale flop sia per il numero di aderenti, sia per l’impatto calcolato dalla Corte dei Conti, e andrà trovata la quadra per unadel sistema che eviti peraltro il temuto ‘scalone‘. Governo e parti sociali sono attorno ad un tavolo da diverso tempo, ora si entra nella fase in cui vanno messe nero su bianco le. L’ha presentato le proprie alla Camera, dove il presidente Tridico era impegnato nella relazione annuale. RdC e lavoro Sul fronte della povertà, il presidente dell’ha spiegato che “i due terzi dei 3,7 milioni di beneficiari del ...

