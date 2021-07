Katia Follesa, quel primo incontro col marito: “mi aveva colpito…” (Di martedì 13 luglio 2021) Personaggio amatissimo e conduttrice di D’Amore e d’accordo su Real Time, quel retroscena che non tutti sanno sul primo incontro col marito Angelo Pisani A. Pisani – K. Follesa (fonte foto: Mediaset Infinity)È un personaggio straordinario e davvero amatissimo, Katia Follesa, comica, conduttrice televisiva e attrice italiana dal grande talento, dall’innata simpatia e dalla comprovata bravura: alla guida di D’Amore e d’accordo, non tutti conoscono un retroscena che la riguarda, a proposito del primo incontro con il marito, ... Leggi su chenews (Di martedì 13 luglio 2021) Personaggio amatissimo e conduttrice di D’Amore e d’accordo su Real Time,retroscena che non tutti sanno sulcolAngelo Pisani A. Pisani – K.(fonte foto: Mediaset Infinity)È un personaggio straordinario e davvero amatissimo,, comica, conduttrice televisiva e attrice italiana dal grande talento, dall’innata simpatia e dalla comprovata bravura: alla guida di D’Amore e d’accordo, non tutti conoscono un retroscena che la riguarda, a proposito delcon il, ...

Advertising

bad4tlove_ : 'Ciao ciao inglesi adesso the pen non è più on the table' Katia Follesa 11 Luglio 2021 - Adimentsua : RT @famigliasimpson: @Tvottiano @AgoCannella @enrick81 @napoliforever89 @OltreTv @CIAfra73 @misterf_tweets @ilCR7diPalermo @argento_tw @BAL… - famigliasimpson : @Tvottiano @AgoCannella @enrick81 @napoliforever89 @OltreTv @CIAfra73 @misterf_tweets @ilCR7diPalermo @argento_tw… - dreamyandvacant : BASTA mi sono rotta di trovarmi sto video in tl pubblicizzato di katia follesa che lecca luca ravenna, ma che è - AndreaAAmato : Tutti D’amore e d’accordo su Real Time @realtimetvit @DiscoveryItalia @FollesaKatia -