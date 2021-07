The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD in un breve video che mostra il salvataggio automatico (Di lunedì 12 luglio 2021) Continuano a fioccare nuovi dettagli per The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. In una breve clip pubblicata attraverso l'account ufficiale Twitter di Nintendo, la società ha mostrato il funzionamento del salvataggio automatico. Il video mostra una scena in cui Link sta correndo per la città e ad un certo punto si può notare la parola "salvataggio..." insieme a un'icona adiacente in basso a destra. Appare periodicamente, assicurando così ai giocatori di non perdere progressi. L'originale aveva una serie di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Continuano a fioccare nuovi dettagli per TheofHD. In unaclip pubblicata attraverso l'account ufficiale Twitter di Nintendo, la società hato il funzionamento del. Iluna scena in cui Link sta correndo per la città e ad un certo punto si può notare la parola "..." insieme a un'icona adiacente in basso a destra. Appare periodicamente, assicurando così ai giocatori di non perdere progressi. L'originale aveva una serie di ...

