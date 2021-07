Grande Fratello Vip 6 | svelata la data d’inizio e i primi cinque inquilini!

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 luglio 2021) La nuova edizione delVip incomincia a scaldare i motori in quanto la partenza è ormai dietro all’angolo. Consorpresa, la sesta stagione partirà prima del previsto. Si pensava che la messa in onda fosse fissata per il 2022, ma larichiesta dei telespettatori ha spinto gli autori ad anticiparla a settembre 2021. Per tale motivo, anche Alfonso Signorini è stato costretto ad affrettare i tempi e, in queste ore, ha annunciato beninquilini.Vip 6: il debutto fissato a settembre La quinta edizione del...