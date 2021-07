Covid: Gb conferma riaperture, ma rilancia cautela (Di lunedì 12 luglio 2021) Revoca confermata, dal 19 luglio, delle restrizioni residue più significative lasciate in eredità dal lockdown anti Covid in Inghilterra, nonostante il rimbalzo dei contagi alimentati dalla variante ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Revocata, dal 19 luglio, delle restrizioni residue più significative lasciate in eredità dal lockdown antiin Inghilterra, nonostante il rimbalzo dei contagi alimentati dalla variante ...

Advertising

fleinaudi : Ora ci arrabbiamo. Lo abbiamo chiesto due mesi fa. Abbiamo fatto anche un accesso agli atti. Ci spiegate quanto ci… - Corriere : Il 99,2% dei morti per Covid negli Stati Uniti non erano vaccinati - Corriere : Il 99,2% dei morti per Covid negli Stati Uniti non era vaccinato - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Covid: Gb conferma riaperture, ma rilancia cautela: (ANSA) - LONDRA, 12 LUG - Revoca confermata, dal… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Gb conferma riaperture, ma rilancia cautela: (ANSA) - LONDRA, 12 LUG - Revoca confermata, d… -