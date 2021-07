Bici: record vendite in Italia (+17%) nel 2020, massimo da 20 anni per zona Ue (3) (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) – Con un numero crescente di aziende che rafforzano i propri investimenti in Europa e decidono di portare o riportare la loro produzione nel continente, per ogni 1.000 Bici prodotte ogni anno in Europa si creano da tre a cinque posti di lavoro. Per ogni 1.000 E-bike, vengono generati da sei a nove posti di lavoro. “Il nostro settore – ha concluso Marsilio – apporta un valore tangibile all’economia Europea in termini di posti di lavoro, investimenti, imprenditorialità e innovazione. Inoltre, la nostra impronta ambientale è nettamente positiva quando si tratta di Green Economy. La produzione locale in Europa si traduce in una riduzione di oltre 2 milioni di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) – Con un numero crescente di aziende che rafforzano i propri investimenti in Europa e decidono di portare o riportare la loro produzione nel continente, per ogni 1.000prodotte ogni anno in Europa si creano da tre a cinque posti di lavoro. Per ogni 1.000 E-bike, vengono generati da sei a nove posti di lavoro. “Il nostro settore – ha concluso Marsilio – apporta un valore tangibile all’economia Europea in termini di posti di lavoro, investimenti, imprenditorialità e innovazione. Inoltre, la nostra impronta ambientale è nettamente positiva quando si tratta di Green Economy. La produzione locale in Europa si traduce in una riduzione di oltre 2 milioni di ...

