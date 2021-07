Nei panni di un meccanico di F1. Ecco la giornata tipo durante un Gran Premio (Di sabato 10 luglio 2021) Una monoposto di F1 è composta da migliaia di pezzi, viti, strutture complesse e chilometri di fili elettrici. Tutto questo necessita delle più alte professionalità in termini di conoscenza meccanica. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) Una monoposto di F1 è composta da migliaia di pezzi, viti, strutture complesse e chilometri di fili elettrici. Tutto questo necessita delle più alte professionalità in termini di conoscenza meccanica. ...

Advertising

ZZiliani : Alzi la mano chi non ha gioito per la deroga concessa a #Calvarese e #Giacomelli che continueranno ad arbitrare anc… - SimonaDolif : @ilgiornale Fate tutto ciò che volete...ma #Mancini nei panni di William Wallace in #Braveheart non si può vedere !!!! ?????? - Foodef11 : Nei panni di un meccanico di F1. Ecco la giornata tipo durante un Gran Premio - D_AMore_D_OMbra : @petergomezblog @ilgiornale Lui dice che si mette nei panni di una parte civile che si vede riconosciuto il diritto… - harrehsdimpless : ho come la sensazione che domenica ci sarà un casino immenso e sinceramente non vorrei essere nei panni degli itali… -