L’ultimo saluto a Raffaella Carrà | tra applausi | commozione e «Tuca Tuca»

La cerimonia funebre inizia alle 12 in punto, cosa che senz'altro avrebbe fatto felice Raffaella Carrà, che ha sempre tenuto alla puntualità. Nella basilica di Santa Maria all'Ara Coeli per l'ultimo saluto all'artista ci sono un po' tutti, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi allo storico compagno e regista dei suoi spettacoli Sergio Japino, dal ministro Dario Franceschini a colleghi e amici come Milly Carlucci, Massimo Lopez, Milly Carlucci ed Enzo Paolo Turchi. Il pubblico segue la funzione dal maxischermo allestito in piazza del Campidoglio, e la commozione è molto difficile da mantenere.

