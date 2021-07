Giallo Biscione - Il marchio non diventerà "Alfa e-Romeo" (Di venerdì 9 luglio 2021) Per qualche ora gli appassionati del marchio (e non soltanto loro, pure parecchi osservatori, giornalisti e analisti) hanno trasecolato, ma alla fine è arrivato un chiarimento univoco e definitivo: l'Alfa Romeo non cambierà nome. "Alfa Becomes Alfa e-Romeo". Durante la conferenza dell'Ev Day, in cui il gruppo Stellantis ha annunciato la sua strategia per l'elettrico, è stata presentata una slide in cui si leggeva testualmente: "From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo". Non soltanto: nella nota stampa diffusa a supporto degli annunci odierni, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 luglio 2021) Per qualche ora gli appassionati del(e non soltanto loro, pure parecchi osservatori, giornalisti e analisti) hanno trasecolato, ma alla fine è arrivato un chiarimento univoco e definitivo: l'non cambierà nome. "Becomese-". Durante la conferenza dell'Ev Day, in cui il gruppo Stellantis ha annunciato la sua strategia per l'elettrico, è stata presentata una slide in cui si leggeva testualmente: "From 2024,Becomese-". Non soltanto: nella nota stampa diffusa a supporto degli annunci odierni, ...

