Coldiretti Fvg: invasione cinghiali, agricoltori in piazza a Trieste (Di venerdì 9 luglio 2021) Un incontro dopo l’altro, con l’assessore regionale alle Risorse Agroalimentari Stefano Zannier, alcuni consiglieri regionali e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, per rilanciare l’allarme nei confronti della fauna selvatica, del cinghiale in particolare, la specie che desta più preoccupazioni per l’impatto pesantissimo sulle attività economiche, a cominciare da quelle agricole. La manifestazione A Trieste, in piazza Unità, presenti i vertici della Coldiretti Fvg – il delegato confederale Giovanni Benedetti e il direttore regionale Cesare Magalini -, con le delegazioni provinciali, gli ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 luglio 2021) Un incontro dopo l’altro, con l’assessore regionale alle Risorse Agroalimentari Stefano Zannier, alcuni consiglieri regionali e il sindaco diRoberto Di, per rilanciare l’allarme nei confronti della fauna selvatica, del cinghiale in particolare, la specie che desta più preoccupazioni per l’impatto pesantissimo sulle attività economiche, a cominciare da quelle agricole. La manifestazione A, inUnità, presenti i vertici dellaFvg – il delegato confederale Giovanni Benedetti e il direttore regionale Cesare Magalini -, con le delegazioni provinciali, gli ...

