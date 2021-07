C’era una app che metteva all’asta le donne musulmane (Di venerdì 9 luglio 2021) Una sorta di “mercato” online, con foto e nomi di donne musulmane pubblicate sul web attraverso una app chiamata “Sulli deals“. Un’asta che poteva essere anche condivisa su Twitter attraverso un apposito “bottone” inserito proprio all’interno dell’applicazione mobile. È stata online per 20 giorni, anche se questa triste e assurda vicenda è diventata di dominio pubblico solo lo scorso fine settimana. Alla fine, fortunatamente, GitHub ha provveduto alla sua rimozione. LEGGI ANCHE > Il 5 settembre chiuderà uno dei principali siti porno Si chiamava Sulli Deals (inseriamo il nome solamente perché, dopo il provvedimento preso dall’azienda di hosting per i ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 luglio 2021) Una sorta di “mercato” online, con foto e nomi dipubblicate sul web attraverso una app chiamata “Sulli deals“. Un’asta che poteva essere anche condivisa su Twitter attraverso un apposito “bottone” inserito proprio all’interno dell’applicazione mobile. È stata online per 20 giorni, anche se questa triste e assurda vicenda è diventata di dominio pubblico solo lo scorso fine settimana. Alla fine, fortunatamente, GitHub ha provveduto alla sua rimozione. LEGGI ANCHE > Il 5 settembre chiuderà uno dei principali siti porno Si chiamava Sulli Deals (inseriamo il nome solamente perché, dopo il provvedimento preso dall’azienda di hosting per i ...

