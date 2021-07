Euro 2020, Inghilterra in finale. Southgate: “Sarà una partita epica” (Di giovedì 8 luglio 2021) Una partita epica. Così Southgate, ct inglese, ha definito la finale tra Inghilterra e Italia in programma domenica a Wembley. “It’s coming home”, cantano gli inglesi. Sta tornando a casa: il riferimento è a un trofeo che manca ormai da troppo tempo. Dopo quattro semifinali perse la nazionale dei Tre Leoni spezza la maledizione. Questa volta ha dovuto soffrire di più, contro una Danimarca tosta. Gli inglesi hanno dovuto rincorrere dopo il vantaggio iniziale di Damsgaard, l’hanno chiusa solo nei supplementari con un rigore dubbio. Ma alla fine hanno raggiunto l’obiettivo: in finale ci ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Una. Così, ct inglese, ha definito latrae Italia in programma domenica a Wembley. “It’s coming home”, cantano gli inglesi. Sta tornando a casa: il riferimento è a un trofeo che manca ormai da troppo tempo. Dopo quattro semifinali perse la nazionale dei Tre Leoni spezza la maledizione. Questa volta ha dovuto soffrire di più, contro una Danimarca tosta. Gli inglesi hanno dovuto rincorrere dopo il vantaggio iniziale di Damsgaard, l’hanno chiusa solo nei supplementari con un rigore dubbio. Ma alla fine hanno raggiunto l’obiettivo: inci ...

