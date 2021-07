Mount carica l’Inghilterra | “Vogliamo la finale”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra pochi minuti andrà in scena la seconda semidi Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Mason, centrocampista britannico, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ITV per fare il punto della situazione in vista della sfida. Di seguito le sue parole: “Conosciamo l’occasione che possiamo avere in questo match. Dobbiamo giocare ai massimi livelli,arrivare in. C’è pressione su entrambe le squadre, ma dobbiamo iniziare forte. Giocheremo per i nostri tifosi”. Foto: Twitter MasonL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.