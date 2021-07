Catania, morte pescatore in casa fa scoprire piazza di spaccio (Di mercoledì 7 luglio 2021) pescatore ucciso da una dose di cocaina, il ritrovamento del cadavere fa scoprire una piazza di spaccio a Catania. I carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione del corpo di un 57enne in una palazzina di case popolari. I soccorsi sono stati inutili, ma le indagini hanno permesso di smantellare una vera e propria piazza di spaccio a ‘gestione familiare’: quattro gli arresti. Due sorelle, il compagno di una delle due e il marito dell’altra dovranno rispondere a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021)ucciso da una dose di cocaina, il ritrovamento del cadavere faunadi. I carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione del corpo di un 57enne in una palazzina di case popolari. I soccorsi sono stati inutili, ma le indagini hanno permesso di smantellare una vera e propriadia ‘gestione familiare’: quattro gli arresti. Due sorelle, il compagno di una delle due e il marito dell’altra dovranno rispondere a vario titolo di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. L'articolo ...

