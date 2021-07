Softball | Laura Vigna a Tokyo 2020 dopo la sospensione | la FIBS fa chiarezza

(Di martedì 6 luglio 2021) La Federazione Italiana Baseball-chiarisce la situazione di, una delle azzurre convocate per le Olimpiadi di. La giocatrice sta infatti scontando qualche giorno diper una violazione della normativa antidoping e si unirà al gruppo azzurro il 19 luglio, giusto in tempo per partecipare ai Giochi giapponesi. La, tramite un comunicato ufficiale, specifica che lanon è dovuta all’assunzione di sostanze dopanti: “L’atleta è stata sottoposta a un procedimento relativo a una violazione formale della ...

Advertising

sportface2016 : #Softball, Laura #Vigna a #Tokyo2020 dopo la sospensione dell'Autorità Anti-Doping: la #FIBS chiarisce la situazione - zazoomblog : Softball: la FIBS spiega la situazione di Laura Vigna - #Softball: #spiega #situazione #Laura… - zazoomblog : Softball: la FIBS spiega la situazione di Laura Vigna - #Softball: #spiega #situazione #Laura - OA_Sport : Laura Vigna, la FIBS chiarisce con un comunicato il perché esatto dell'arrivo ritardato con il gruppo di Tokyo - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Softball: Laura Vigna scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Softball: #Laura… -

Ultime Notizie dalla rete : Softball Laura

OA Sport

Solo poche ore dopo la festa di Castions di Strada per le ragazze delitaliano è già tempo di pensare al futuro , che vuol dir Olimpiadi. Questo l'elenco delle ... si aggregherà anche...Si deve chiarire un punto fondamentale: Vigna non ha assunto alcuna sostanza vietata . Si tratta, in sostanza, di una questione formale sulla quale si è aperto il procedimento contro di lei. La ...Il dettaglio del provvedimento dell'Autorità Anti-doping per condotta involontaria e in totale assenza di assunzione di sostanze vietate ...È stato Paolo Zanini, consigliere nazionale di Aisla e uno dei 6mila italiani ammalati di Sclerosi laterale amiotrofica, l’ospite speciale che ha effettuato il lancio pre partita alla finale vinta dal ...